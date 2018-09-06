Jebi yıktı geçti

Japonya'yı önceki gün vuran ve hayatı felç eden Jebi tayfununun ülkeyi terk etmesinin ardından, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Tayfunda 11 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi de yaralandı. Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan Kansai Havalimanı'nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kaldı ve ulaşıma kapatıldı. Şiddetli rüzgârlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. Kaza, havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu mahsur kaldı. Çeyrek yüz yılda Japonya'yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu. Ülkenin Hyogo bölgesinde, yaklaşık 100 otomobil yandı. Deniz suyunun akülerle tepkimeye girdiğine inanan yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüyor. Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.





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