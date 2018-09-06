Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Jebi yıktı geçti

Jebi yıktı geçti

’yı vuran Jebi tayfununda 11 kişi öldü, 300’den fazla kişi yaralandı. sular altında kaldı. Hyogo bölgesinde, yaklaşık 100 otomobil yandı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Jebi yıktı geçti

'yı önceki gün vuran ve hayatı felç eden Jebi tayfununun ülkeyi terk etmesinin ardından, afetin bilançosu netleşmeye başladı. Tayfunda 11 kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi de yaralandı. Ülke ulaşımında ana bağlantı noktalarından biri konumunda bulunan 'nda pistler fırtınanın getirdiği dalgalarla sular altında kaldı ve ulaşıma kapatıldı. Şiddetli rüzgârlar nedeniyle kontrolden çıkan bir yakıt tankeri, havalimanını Osaka'daki Izumisano şehrine bağlayan köprüye çarptı. , havalimanına giden karayolu ve demiryolu bağlantılarını keserken, binlerce yolcu mahsur kaldı. Çeyrek yüz yılda Japonya'yı vuran en şiddetli tayfun olan Jebi nedeniyle büyük maddi hasar da meydana geldi. Birçok araç devrildi, evlerin çatıları uçtu. Jebi ayrıca geniş alanlarda sel felaketleri ile gelgitlere neden oldu. Ülkenin Hyogo bölgesinde, yaklaşık 100 otomobil yandı. Deniz suyunun akülerle tepkimeye girdiğine inanan yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüyor. Jebi ulaşım bağlantılarına büyük zararlar vermesine rağmen, birçok hızlı tren servisi yeniden yapılmaya başlandı. Bazı trenlerde kısıtlı gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Jebi yıktı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN