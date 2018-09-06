Maarif Vakfı Ukrayna'da faaliyete başlayacak

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov: - " Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 4 Eylül'de bir protokol imzalandı. O protokol çerçevesinde Maarif Vakfı, Ukrayna da faaliyetlerine başlayacak" - "Gülen'in paralel yapılanmasına Ukrayna'da yer yok" - "Ukrayna, şu an Rusya'nın cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili Türkiye'nin adımlarına çok olumlu bakıyor" - "Türkiye'nin şu ana kadar Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve bundan sonra da tanımayacağını en üst düzeyde duyduk. Bu bizim için çok önemli"

Türkiye ziyareti kapsamında dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen ve Jandarma Havacılık Başkanlığını ziyaret eden Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, ikili ilişkileri ve iş birliği alanlarını AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında özellikle organize suçlar ve terörle mücadele konularında iş birliği yürütüldüğünü vurgulayan Avakov, bakanlıklar arasında "Ortak Niyet Beyanı", emniyet genel müdürlükleri arasında da "Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığını hatırlattı.

Avakov, askeri ve emniyet alanındaki iş birliğinin yanı sıra göç idareleri ve arama kurtarma başkanlıkları arasında da yakın temasların sürdüğünü söyledi.

Ankara'daki temaslarında askeri ve teknik alanlarda yürütülecek özel projelerin de ele alındığını belirten Avakov, Mi-17 helikopterlerinin onarımı ve modernizasyonuna ilişkin ihaleyi Ukrayna'nın kazandığını hatırlattı. Avakov, "Jandarma Komutanlığı için 17 helikopterin onarımını ve modernizasyonunu yapacağız." dedi.

İki ülke polis ve istihbaratı arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığını aktaran Avakov, Ukraynalı polislerin Türkiye'de eğitiminin de söz konusu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşmelerinde genel konuların yanı sıra Kırım Tatarlarının durumunu da ele aldıklarını anlatan Avakov, "Türkiye'nin şu ana kadar Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve bundan sonra da tanımayacağını en üst düzeyde duyduk. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

MAARİF VAKFI UKRAYNA'DA

FETÖ ile mücadele konusunda Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğini değerlendiren Avakov, kısa zaman önce FETÖ ile ilgili olarak Türkiye'de suçlanan iki şahsın Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğine dikkati çekti.

Avakov, şöyle devam etti:

"Pozisyonumuz çok net. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız ve her türlü terörle mücadelesinde Türkiye'ye destek vereceğiz. Maarif Vakfı ile ilgili de güzel haberlerimiz var. Yeni bir gelişme oldu. Maarif Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 4 Eylül'de bir protokol imzalandı. O protokol çerçevesinde Maarif Vakfı, Ukrayna'da faaliyetlerine başlayacak. Mali kaynakları belirsiz olan bu FETÖ okullarının bundan sonra Maarif Vakfı'nın kontrolü altında kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Böylece en yüksek devlet seviyesinde Maarif Vakfı'nı bir alternatif olarak görüyoruz. Gülen'in paralel yapılanmasına Ukrayna'da yer yok."

Avakov, Ukrayna'da FETÖ iltisaklı iki okulun ve bir de eğitim merkezinin tespit edildiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ÇABALARINA MÜTEŞEKKİRİZ"

Ukrayna'nın Türkiye'den Rusya ile arasında ara buluculuk rolü üstlenmesi talebine ilişkin soruyu yanıtlayan Avakov, "Ukrayna şu an Rusya'nın cezaevlerinde bulunan siyasi tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili Türkiye'nin adımlarına çok olumlu bakıyor." dedi.

Kırım'da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda geçen yıl serbest bırakıldığını hatırlatan Avakov, Ukrayna'nın Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi.

Avakov, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu çabaların sürdürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Bu yönde bir perspektif görüyorum." ifadesini kullandı.

KIRIM VE DONBAS'TAKİ SON DURUM

Kırım ve Donbas'a ilişkin son durumu değerlendiren Avakov, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan arama ve göz altıların sıradan günlük gelişmeler haline geldiğini belirterek, "Rusya düzenli bir şekilde Kırım Tatarlarını Kırım'dan kovmaya çalışıyor. Donbas'taki durum da trajik. Her gün yaralı askerlerimiz ve şehitlerimiz oluyor." diye konuştu.

Donbas'ta hem de Karadeniz bölgesinde ekolojik durumunun değiştiğine işaret eden Arsen Avakov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sovyetler Birliği döneminde 1979'da yeraltında nükleer patlama oldu. Ondan sonra çevreye zarar vermemek için maddeler özel kapsül içinde saklanıyordu. Suyu soğutmak gibi belli koruyucu hizmetler var. Fakat şu anki işgal yönetimi tarafından yeterince bakım yapılmadığı için durum kötüleşiyor. Korkumuz şu ki, radyoaktif maddeler nehir sularıyla Karadeniz'e çıkabilir ve bütün bölgede ekolojik trajediye yol açabilir."

Rusya'nın Donbas topraklarından çekilmesi için birkaç plan teklif ettiklerini anlatan Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, bu konudan uluslararası destek beklediklerini kaydetti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesi Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunuyor. Donetsk ve Lugansk bölgelerinde sözde yönetim ilan eden Rus yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar, 2014'ten bu yana devam ediyor. Ukrayna yönetimi bölgedeki alt yapı tesislerine bakım yapılamadığına dikkati çekiyor.