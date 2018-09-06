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Polise bebeğinin kaçırıldığını söyleyen anne suçunu itiraf etti

'nin Florida eyaletinin Pinellas şehrinin Largo kasabasında yaşayan 21 yaşındaki isimli kadın, polise çocuğunun kaybolduğunu bildirdi. Kadının, Largo polisine 2 yaşındaki oğlu Jordan Belliveau'nun kaybolduğunu bildirmesi üzerine polis ülke genelinde arama çalışması başlattı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 12:08
Polise bebeğinin kaçırıldığını söyleyen anne suçunu itiraf etti

polise yaptığı bildirimde, bir adamın kendisine darp edip bayılttıktan sonra çocuğunu çaldığını söyledi. Kadının verdiği bilgi doğrultusunda şüphelinin resmi de çizildi.

Polis çalışmaların ardından bir basın toplantısı düzenleyerek, kadının yalan beyanda bulunduğunu açıkladı. Ardından anne, soruşturma polisine verdiği ifadede, kızgınlık anında çocuğunu duvara çarparak ölümüne sebep olduğunu, daha sonra cesedi ormanlık bir alana attığını itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan kadın, buradaki ifadesinde de suçunu itiraf etti.

Yetkililer cesedi Salı günü öğleden sonra buldu. Mahkeme, çocuğunu öldüren kadını birinci derecede cinayetten ve küçük yaştaki çocuğa aşırı şiddet uygulama suçundan yargılıyor.

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Polise bebeğinin kaçırıldığını söyleyen anne suçunu itiraf etti
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