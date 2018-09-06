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: 'in kurucusu DeVos yaşamını yitirdi

haberi... Kozmetik ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda doğrudan satış yapan 'in kurucusu ve milyarder DeVos hayatını kaybetti. 92 yaşında ölen DeVos, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un da kayınpederiydi. Aile, 1991 yılından beri takımlarından 'in de sahibi

Giriş Tarihi: 6.9.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 19:04
Son dakika: Amway'in kurucusu Richard DeVos yaşamını yitirdi

'in kurucusu, ünlü milyarder DeVos 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de de operasyonu olan Amway, küresel çapta sağlık, güzellik, ev bakımı ve ev teknolojileri gibi alanlar müşterilerine ürün çeşitliliği sağlayan doğrudan satış şirketi olarak hizmet veriyor.

5.5 milyar dolar serveti olan Richard DeVos, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un da kayınpederi.

Aile sözcüsü Nick Wasmiller'in, Richard DeVos'un enfeksiyona bağlı komplikasyon sonucunda vefat ettiğini belirtti.

Michigan'da doğan DeVos, 1959 yılında arkadaşı Jay Van Andel ile birlikte Amway şirketini kurmuş ve 1993 yılına dek de yönetim kuruluşu başkanlığını yürütmüştü.

DeVos ailesi aynı zamanda takımlarından 'in de sahibi.

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Son dakika: Amway'in kurucusu Richard DeVos yaşamını yitirdi
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