Son dakika: Hollywood yıldızı Burt Reynolds hayatını kaybetti - Burt Reynolds kimdir? İşte filmleri...

Ünlü Hollywood yıldızı Burt Reynolds, Florida'daki bir hastanede ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Burt Reynolds 82 yaşındaydı. Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Burt Reynolds'ın son filmi Defining Moments'ın çekimleri tamamlanmıştı ve bu yılın aralık ayında vizyona girmesi planlanıyordu.

Burton Leon Reynolds, Lansing, Michigan'da doğdu. Reynolds, ABD ordusunda görev yapan ve daha sonra polis şefi olarak görev yapan Fern H. (Miller) ve Burton Milo Reynolds'un oğludur. Ailesi Florida'ya taşındı, burada bir atlet olarak mükemmelleşti ve Florida State Üniversitesi takımında oynadı. Diz sakatlığı ve bir araba kazası futbol kariyerine son vermeden önce All Star Southern Conference'da yer aldı. Üniversiteden ayrıldı ve aktör olma isteği ile New York'a doğru yola çıktı. Orada tekil TV spot veya tiyatro rolünü çekerken restoranlar ve kulüplerde çalıştı.