Esad rejimi İdlib’de bir köyü vurdu

Esad rejimine bağlı askerler, İdlib'in güneydoğusundaki Tah köyünü top atışına tuttu. Olayda 1 kişinin öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Suriye askerleri, İdlib'in güneydoğu bölgesinde bulunan Tah köyünü vurdu. 1 kişinin öldüğü top atışında yaralananlar oldu.

Askerler ayrıca, Al Berisa, Haveyn ve Circnaz civarındaki köyleri ile İdlib'in güney kesiminde bulunan Marişmarin'e toplu ve roketli saldırılarda bulundu.

Öte yandan, Sermin şehrinin kuzeyinde yol kenarına bırakılan bir bombanın patlamasıyla 1 çocuk öldü, çocuğun babası yaralandı.