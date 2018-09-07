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ABD'den Suriye'nin güneyinde askeri tatbikat

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile karşıtı koalisyona bağlı askerlerin, Suriye'nin güneyindeki bölgesinde askeri tatbikata başladığını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 23:59 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 00:35
ABD'den Suriye'nin güneyinde askeri tatbikat

CENTCOM Sözcüsü Deniz Yüzbaşı Bill Urban tarafından yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın Amerikan askerleri ve ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyon tarafından yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatın 7 Eylül Cuma itibarıyla başladığı ifade edildi. bölgesinde yer alan DEAŞ karşıtı koalisyona ait garnizon çevresindeki 55 kilometrelik alanda icra edildiği belirtilen tatbikatın, kaç gün süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Bunun gibi tatbikatlar, DEAŞ'a karşı kapasitemizi güçlendirmek ve her türlü tehdide karşı hazır olduğumuzdan emin olmak açısından önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

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"RUSYA TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIK"

Öte yandan Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, tatbikata 100'den fazla Amerikan askerinin katılacağını ve tatbikatın birkaç gün süreceğini söyledi. Aynı yetkili, CENTCOM açıklamasında Rusya'nın, ABD'ye operasyon konusunda uyarıda bulunduğu iddiasına yer verilmediğini ancak söz konusu tatbikatın "Rusya tehdidine karşı bir hazırlık" olduğunu dile getirdi.

Amerikan medyasında, DEAŞ karşıtı koalisyonun El Tanf'ta yer alan garnizonuna yakın bölgede "Rusya'nın Esed rejimiyle birlikte operasyon yapacağı" ve "bu konuda ABD'yi birkaç kez uyardığı" iddia edilmişti.

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ABD'den Suriye'nin güneyinde askeri tatbikat
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