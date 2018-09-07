Beyaz Saray’da Brütüs avı başladı

Sözleri, attığı tweet'ler, aldığı kararlar ve geçmişi nedeniyle Beyaz Saray
'a çıktığından bu yana tartışmaların merkezinden çıkamayan ABD Başkanı Donald Trump
'ın başı bu kez hakkında yayımlanan bir makale yüzünden dertte. ABD merkezli New York Times
gazetesinde çıkan yazıda Trump, çok sert şekilde eleştirildi. Makaleyi kaleme alan kişinin ise Beyaz Saray'da üst düzey yetkili olması tartışmaları daha da alevlendirdi. Yetkilinin isminin gizli kalması şartı ile "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlığıyla yazdığı makale dünya basınında büyük yankı buldu. "Trump'ın tam olarak anlayamadığı durum, kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli gündeminin bazı kısımlarını ve en kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" ifadelerine yer verilen makalede, bu 'direnişin' yönetimin başarılı olmasını istediği kaydedildi. 'AZLETMEYİ DÜŞÜNDÜK'
Başkanın devlete zarar veren hareketleri olduğu ileri sürülen makalede, "Bu nedenle Trump yönetiminden bazı kişiler Trump'ın görev süresi bitene kadar yanlış hareketlerini engellerken kuruluşlarımızı korumaya yemin ettik" denildi. Makalede, Beyaz Saray'daki bir grup danışmanın, Trump'ın azledilmesi için 'başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü' içeren ABD Anayasası'nın 25'inci maddesini gündeme getirmeyi düşündüğü ama vazgeçildiği de iddia edildi. İKİ KOLLU BAŞKANLIK
Yetkili, "Bu kaotik zamanlarda yalnızca bir teselli olacak ama, Amerikalılar (Beyaz Saray'da) odada yetişkinlerin de olduğunu bilmeli. Neler yaşandığının tamamen farkındayız. Ve, Donald Trump yapmasa da, biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen başkanlık" ifadelerini kullandı. Yetkili bu 'iki kollu başkanlık' anlayışına dış politikada Kuzey Kore
ve Rusya'yla ilişkilerde alınan kararları örnek gösterdi. Yazıda ayrıca Beyaz Saray'daki başka bir yetkilinin de "Dakikası dakikasını tutmuyor" dediği belirtildi. Söz konusu makale kıdemli gazeteci Bob Woodward'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın kararlarının engellenmesi için çevrilen entrikaları anlattığı kitabın bölümlerinin Washington Post
gazetesinde yayımlanmasından bir gün sonra çıkması da dikkat çekti. Kim yazdı?
NEW YORK
Times'taki makalenin ardından ABD basınında "Kim yazdı" sorusu yankılanmaya başladı. Ortaya 12 isim atıldı. Bunlar arasında Adalet Bakanı Jeff Sessıons, Savunma Bakanı James Mattis, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGhan, Ulusal Güvenlik Direktörü Dan Coats var. Makaleyi yazdığı iddia edilen arasında hatta Trump'ın eşi Melaine Trump ile kızı Ivanka Trump da yer aldı. Ancak makalede kullanılan "Lodestar /Çobanyıldızı" kelimesi akıllara Trump'ın yardımcısı Mike Pence'i getirdi. Trump'ın azledilmesi halinde koltuğa oturması beklenen kişi olan Pence'in konuşmalarında sık sık bu kelimeyi kullandığına dikkat çekiliyor. "Korkak bir makale"
Söz konusu makaleye Trump'tan da yanıt gecikmedi. Trump Beyaz Saray'da şeriflerle görüşmesinde makaleyi "korkak bir makale" olarak niteledi. Trump, "Bu kişi gerçekse, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle New York Times bu kişiyi ihbar etmeli" dedi.