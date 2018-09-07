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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya- Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti.

İHA AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 09:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

Cumhurbaşkanı , özel uçak 'Can' ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya- Zirvesi"ne katılmak üzere 'ndan İran'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti
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