Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'Can' ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Zirvesi"ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan İran'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.