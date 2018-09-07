Ekvador'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador, 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Merkez üssü ülkenin orta kesiminde yer alan Ambato şehri yakınları olan sarsıntı, yerel saatle 21.10'de gerçekleşti. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin derinliği 112 kilometre. Ekvador jeoloji enstitütüsü, sarsıntının büyüklüğünü 6.5 olarak verdi.





Deprem, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Quito'da hissedildi. Sarsıntıyı sabah 05.22'de dünyaya duyuran Reuters haber ajansına bilgi veren görgü tanıkları, başkentte insanların korkuyla dışarı koştuğunu aktarıyor.

Sarsıntının hissedildiği bir başka kent ise, batıdaki liman şehri Guayaquil oldu.

Güney Amerika'yı boydan boya kat eden And Dağları'ndaki fay hattı, oldukça aktif. İki yıl önce Ekvador'un Pasifik Okyanusu kıyılarını vuran 7.8 büyüklüğündeki deprem, 650'den fazla insanın ölümüne yol açmıştı.