Felaket üstüne felaket

Son 25 yılın en şiddetli tayfunu Jebi'nin yarattığı tahribatın üstüne Japonya'yı bir de deprem vurdu. Ülkenin kuzeyinde bulunan en büyük adası Hokkaido'da dün yerel saatle 03.08'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 9 kişi öldü, 350 kişi yaralandı. Depremin merkezinin, adanın başkenti Sapporo'nun 62 kilometre güneydoğusu olduğu açıklandı. Japon medyası, deprem nedeniyle ormanlık alanda çok sayıda toprak kayması meydana geldiğini, ölümlerin bu nedenle yaşandığını, 30 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Şiddetli depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı bazı bölgelerde, tahliye emri verildi. Depremin ardından Tomari nükleer santralinde üç reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörlerine bağlandı. Adada yaklaşık üç milyon haneye elektrik verilemedi, havaalanları ve çok sayıda otoyol kapatıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiğini açıkladı. Bu arada ada ülkesi Fiji'nin açıklarında da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz seviyesinin 608 kilometre altındaki sarsıntının ardından küçük dalgalar oluştuğu, ancak tsunami tehlikesi olmadığı bildirildi Fiji'de 18 Ağustos'ta da 8.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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