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askerlerinin yaraladığı bir li daha şehit oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:15

Abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 li genç daha şehit oldu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Acil Bölümü Müdürü Eymen el-Sehbani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya Mülteci Kampı yakınlarında 14 Temmuz'da düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Emced Fayiz Hamdune Hammade'nin (20) şehit olduğunu belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla kişi şehit edildi.

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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli daha şehit oldu
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