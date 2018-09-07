Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'ye gelecek

Japonya Prensesi Akiko Mikasa 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye gelerek, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da ziyaretlerde bulunacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, 9-14 Eylül'de Ankara, Kırşehir ve İstanbul'u ziyaret edecek.

Prenses Akiko, "Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Ankara'daki programına pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak olan Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.