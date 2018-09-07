‘Kahraman’ yüzücüye insan kaçakçılığı gözaltısı

Yunanıstan'ın Midilli Adası
'nda sığınmacıların geçişlerini yasa dışı bir şekilde kolaylaştırmak suçlamasıyla Sara Mardini
'nin (sağda) gözaltına alındığı doğrulandı. Midilli adasında 2015'te 18 mülteci
yi boğulmaktan kurtaran ve Avrupa'da 'kahraman' ilan edilen profesyonel yüzücü Mardini'nin insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olma ile suçlandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Yusra Mardini'nin kardeşi Sara Mardini ile birlikte üç kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. BBC'nin haberine göre 23 yaşındaki Mardini, kendisi gibi yüzücü olan Yüsra Mardini'yle birlikte motoru bozulan şişme botu yüzerek kıyıya çekmişti. Bu hikayeden etkilenen İngiliz yönetmen Stephen Daldry, Mardini'nin filmini çekmeye başladı. Mardini kardeşler daha sonra Almanya
'ya yerleşti. Sara Mardini ardından ise 2016'da mültecilere yardım eden örgütt e gönüllü olarak çalışmak üzere Midilli'ye geri döndü.