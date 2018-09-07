Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Kahraman’ yüzücüye insan kaçakçılığı gözaltısı

‘Kahraman’ yüzücüye insan kaçakçılığı gözaltısı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Kahraman’ yüzücüye insan kaçakçılığı gözaltısı
Yunanıstan'ın 'nda sığınmacıların geçişlerini yasa dışı bir şekilde kolaylaştırmak suçlamasıyla 'nin (sağda) gözaltına alındığı doğrulandı. Midilli adasında 2015'te 18 yi boğulmaktan kurtaran ve Avrupa'da 'kahraman' ilan edilen profesyonel yüzücü Mardini'nin insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olma ile suçlandığı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Yusra Mardini'nin kardeşi Sara Mardini ile birlikte üç kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. BBC'nin haberine göre 23 yaşındaki Mardini, kendisi gibi yüzücü olan Yüsra Mardini'yle birlikte motoru bozulan şişme botu yüzerek kıyıya çekmişti. Bu hikayeden etkilenen İngiliz yönetmen Stephen Daldry, Mardini'nin filmini çekmeye başladı. Mardini kardeşler daha sonra 'ya yerleşti. Sara Mardini ardından ise 2016'da mültecilere yardım eden örgütt e gönüllü olarak çalışmak üzere Midilli'ye geri döndü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kahraman’ yüzücüye insan kaçakçılığı gözaltısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN