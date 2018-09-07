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şehitlerine 44 yıl sonra cenaze

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kıbrıs şehitlerine 44 yıl sonra cenaze
'ta Rumlar tarafından 1974'te katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarıyla kimlikleri tespit edilen 12 şehit için 44 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerden Raziye Hasan Rüstem, Ayşe , Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu'nun naaşları Muratağa Sandallar Şehitliği'nde mezarlara askeri törenle defnedildi.
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Kıbrıs şehitlerine 44 yıl sonra cenaze
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