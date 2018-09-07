Kıbrıs şehitlerine 44 yıl sonra cenaze

Kıbrıs
'ta Rumlar tarafından 1974'te katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarıyla kimlikleri tespit edilen 12 şehit için 44 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi. Şehitlerden Raziye Hasan Rüstem, Ayşe Mustafa Altemur
, Olcay Mustafa Altemur, Rasime Osman, Sezay Osman, Mustafa Hasan Ergeç, Cemaliye Hasan Özkuyucu, Mehmet Osman Kaynak, Zühre Mehmet Kaynak, Ülfet Mehmet Salih, Fatma Arif ve Hatice Sadık Özkuyucu'nun naaşları Muratağa Sandallar Şehitliği'nde mezarlara askeri törenle defnedildi.