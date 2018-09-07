Loto şakası gerçek oldu

İNGİLİZ Charlotte Perth, eşine piyangodan 250 bin sterlin çıktığını söyleyerek şaka yapmasından üç hafta sonra piyangodan 1 milyon sterlin kazandı. Daniel Perth, karısının 3 hafta önceki şakasının ardından iş yerine telefon açarak EuroMillions isimli piyango oyunundan 1 milyon sterlin kazandığını söylediğini ancak yine şaka yaptığını düşünerek telefonu beraber çalıştığı erkek kardeşine verdiğini aktardı. Karısına, telefondan şanslı numaralarla biletinin fotoğrafını gönderdikten sonra inandığını belirten Daniel Perth, "Sürekli birbirimize böyle şakalar yaptığımız için karıma inanmadım" dedi. Peterborough bölgesinde yaşayan üç çocuk sahibi çift, parayı çocuklarının geleceği için harcayacaklarını söyledi.

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