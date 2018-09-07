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: 'ya Büyükelçi atandı

: "Türkiye ile arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı."

DHA AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 14:22
Son Dakika: Hollanda'ya Büyükelçi atandı

tarafından Türkiye ile arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçisi olarak atandı.Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda'yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

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Son Dakika: Hollanda'ya Büyükelçi atandı
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