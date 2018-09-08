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, isyancılarla planı yapmış

yönetiminin, ülkesi 'da ordudaki bazı isyancı askerlerle gizli görüşmeleri yaptığı, başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurarak darbe planından daha sonra vazgeçtiği iddia edildi. yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamazken, ABD Dışişleri Bakanlığının son dönemde Venezuela'da yönetimini hedef alan birçok yaptırım kararı aldığına vurgu yapılıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 23:47
ABD, isyancılarla darbe planı yapmış

The (NYT) gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen lı eski bir komutana dayandırılan habere göre, yönetimi Venezuela'da planlaması yapmış.

DETAYLARI KONUŞTULAR

Haberde, aynı zamanda 'nin yaptırım listesinde yer alan Venezuelalı eski komutanın da yer aldığı gizli görüşmelerde, darbe planına ilişkin birçok konunun konuşulduğu ileri sürüldü.

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"BAŞARISIZ OLURSAK..."

Görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edildi.

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MADURO YÖNETİMİN HEDEF ALAN KARARLAR

yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamazken, ABD Dışişleri Bakanlığının son dönemde Venezuela'da yönetimini hedef alan birçok yaptırım kararı aldığına vurgu yapılıyor.

Trump yönetimi, Devlet Başkanı Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı lerini ilk turda kazanmasının ardından seçimlerin "hileli" olduğunu savunmuş ve bu ülkeye yeni yaptırımlar getirmişti.

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ABD, isyancılarla darbe planı yapmış
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