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Almanya'dan Türkiye-AB ilişkilerine destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu, ’nın AB için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için de belirgindir." açıklamasında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 18:39
Almanya'dan Türkiye-AB ilişkilerine destek

Heiko Maas, gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye'ye yaptığı ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"AB İÇİN ÖNEMLİ BİR PARTNER"

"Brüksel'de Türkiye'nin üyelik müzakerelerine yeni bir ivme kazandıracak bir niyet var mı?" sorusuna cevap veren Maas, ilişkilerin gelecekte nasıl şekilleneceğinin Türkiye'deki gelişmelere bağlı olacağını vurgulayarak, "'nın AB için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE GİBİ KONULAR ÖN PLANDA"

Türkiye ile yeniden yapıcı görüşmeler yapılması ve bu görüşmelerde eleştirel konuların açık şekilde ifade edilmesi gerektiğini söyleyen Maas, görüşmelerde şu an Suriye gibi başka konuların ön planda olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Şu günlerde Suriye'deki insanların geleceğinin kendisini meşgul ettiğine işaret eden Maas, burada Rusya'nın ağırlıklı bir faktör olduğunu ancak Türkiye'nin de bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Suriye'de insani felaketlerin engellenememesinin acı olduğunu ifade eden Maas, İdlib'de büyük bir felaket yaşanmaması için yoğun diplomatik çalışmanın yapıldığını aktardı.

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Almanya'dan Türkiye-AB ilişkilerine destek
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