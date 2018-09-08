BM’den İdlib uyarısı: “Korkunç ve kanlı bir savaş olabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'e düzenlenecek bir operasyonun kanlı bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

İDLİB'E BİR OPERASYON DÜZENLENİRSE SONUÇLARI KORKUNÇ OLUR

New York'ta BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib bölgesiyle ilgili toplantı düzenledi. Toplantıya telekonferans yoluyla katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "İdlib'e düzenlenecek bir operasyon korkunç ve kanlı bir savaşa yol açabilir. Siviller ölebilir ve toplu bir saldırıda hem bölgesel hem de uluslararası aktörleri içeren olayların hızla tırmanma tehlikeleri var. İdlib'de insanların tahliye edilebileceği ya da en azından savaş sırasında kendilerini daha güvenli hissedebilecekleri bir başka İdlib olmadığını unutmayalım" dedi.

"TAHRAN'DA YAPILAN ZİRVE SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye, Rusya ve İran arasında görüşmelerin devam ettiğini hatırlatan de Mistura, "Ya politik bir çözüm bulunacak ya da yeni korkunç şeyler göreceğiz. Bu nedenle bugün Tahran'da yapılan zirve son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.



TERÖRİSTLER SİVİL HALKLA KARIŞTI

Konseyde söz alan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyon Bölümü Direktörü John Ging de yaklaşık 3 milyon kişinin İdlib bölgesinde sıkışıp kaldığını hatırlattı. Ging, "Bu insanlardan 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyacı var, bu insanların 1,4'ü ülkenin farklı noktalarından göç etmek zorunda kalanlardır" diyerek, İdlib'deki insani sorunun ciddi bir noktada olduğuna işaret etti.

Rusya'nın BM Elçisi Vasily Nebenzya ise Güvenlik Konseyi kararlarına ilişkin, "Açıkça terör örgütlerini kapsamıyor" değerlendirmesinde bulundu. Nebenzya, teröristlerle mücadelenin devam etmesi gerektiğini de söyledi.