Erdoğan’ın insani çağrısı dünya gündeminde

Suriye'de yarım milyon kişinin yaşamını yitirmesine, 13 milyon kişinin de evlerinden olmasına neden olan iç savaşın düğüm noktası olarak görülen İdlib meselesinin masaya yatırıldığı Tahran zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrılar ve İdlibdte yaşanabilecek insani felaketi önleme çabası manşetlere taşındı.

Le Monde: Erdoğan "İdlib'de bir operasyonun felaketle, katliamla ve insani dramla sonlanabilir" uyarısını yaptı.

Euronews: Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz.

Associated Press: Erdoğan "Göçü engellemek için ortak adımlar atmalıyız ve terörle mücadelede dikkatli davranmalıyız" dedi.

Al Jazeera: Erdoğan, Tahran zirvesinde İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı.

Sputnik: Erdoğan: Amacımız İdlib meselesini Astana ruhuna uygun bir biçimde barışçıl yöntemlerle çözmek.

Reuters: Erdoğan, zirve kapsamında alınacak kararlar çerçevesinde İdlib'de bir ateşkes ilanı yapılması çağrısında bulundu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE SURİYE TARTIŞMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah varlığı üzerine düzenlenen oturum, sert tartışmalara sahne oldu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia "Şam'ın kimyasal silah sakladığına yönelik yapılan konuşmaların bir dayanağı yok. Bu sadece propaganda" derken, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce "Şu an gerçek olan ise Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığının tespit edilmiş olması. Bu nedenle Rus Büyükelçiyi gerçeklerin, sivilleri korumanın yoluna dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere'ye destek çıkan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de "Esad rejiminin İdlib kuşatmasını bitirmek için kimyasal kullanmayı planladığına dair göstergeler var. Geçmişte olduğu gibi Esad rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran Suriye'deki kimyasal silah saldırısının arkasında bulunan kişilere dair yalanlar yayıyor" dedi.

JEFFREY'DEN TÜRKİYE'NİN ÇABASINA ÖVGÜ

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve şimdi ise ülkesinin Suriye Özel Temsilcisi olan James Jeffrey, Şam rejiminin düzenlemeyi planladığı İdlib operasyonu hakkında uyarılarını yinelerken Türkiye'nin insani felaket konusundaki hassasiyetini övdü. "İdlib hikayesinin son bölümünün hala yazılmadığını düşünüyorum" diyen Jeffrey "Türkler bir çözüm yolu düşünüyorlar. Türkiye, bu saldırıya karşı ciddi direnç gösterdi" ifadelerini kullandı.