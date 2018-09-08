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yine gerçek mermi kullandı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
İsrail yine gerçek mermi kullandı

İSRAIL askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında her cuma düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere dün de kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca şehit düşerken, 12'si çocuk 100 Filistinli de gerçek mermilerle yaralandı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin müdahalesinde şu ana kadar 170 Filistinli şehit olurken, 18 bini de yaralandı. İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda ise 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevziye saldırı düzenledi. Can kaybı ve yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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İsrail yine gerçek mermi kullandı
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