Son dakika... Rusya, Kim Jong Un'un Rusya ziyaretini duyurdu!

Güney Kore ve ABD ile ilişkilerinde ılımlı adımlar atan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya'yı ziyaret etmeye hazır olduğu Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko tarafından dünyaya duyuruldu.

Habertürk'ün haberine göre; Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk yurt dışı gezisini Çin'e gerçekleştiren Kim, daha sonra sınırı geçerek Güney Kore'ye tarihi bir ziyarette bulunmuş, Haziran ayında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da tarihi görüşmeye imza atmıştı.

Moskova yönetimi, 2018 yılı içerisinde tarihi seyahatlere imza atan Kim'in Rusya'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu duyurdu.