Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "Tahran zirvesi Türkiye sayesinde önem kazandı"

" zirvesi sayesinde önem kazandı"

Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Doha Büyükelçisi Nizar el-Hiraki, zirvesinin 'nin varlığı sayesinde önem kazandığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:41 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 23:46
Tahran zirvesi Türkiye sayesinde önem kazandı

, ve liderlerinin katılımıyla İran'ın başkenti 'da düzenlenen üçlü zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hiraki, "Zirve, Türkiye'nin varlığı sayesinde değer kazandı. Türkiye olmasaydı zirveyi ne takip ederdik ne de güvenirdik." dedi.

Hiraki, her daim rejimiyle aynı safta olduklarını gösteren İran ve Rusya'ya lilerin güvenmediğini belirtti.

ERDOĞAN’DAN İDLİB İÇİN TARİHİ ÇAĞRI

"ERDOĞAN NET TAVRINI ORTAYA KOYDU"

Nizar el-Hiraki, Cumhurbaşkanı 'ın, 'e düzenlenmesinin doğuracağı tehlikeleri dile getirerek oradaki insanların korunmasının gerektiğini söylediğini, aksi takdirde Suriye halkı da dahil herkesi sıkıntıya sokacak bir savaşın patlak vereceğine dikkat çekerek İran ve Rusya karşısındaki net tavrını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin askeri operasyona engel olmak için diplomatik çalışmaları sürdürmesinin önemine işaret eden Hiraki, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yer almasının, ülkenin ayrılıkçı örgütler tarafından bölünmemesinin garantisi olduğunu kaydetti.

Avrupa basını zirveyi ateşkes'ten gördü

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde, Suriye krizine askeri çözüm getirilemeyeceği ve İdlib'deki durumun mutabakatı çerçevesinde ele alınacağı vurgulanmıştı.

Suriye konulu üçlü zirvelerin ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de, ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da yapılmıştı. Her iki zirvede de Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılık ve terörle ortak mücadele için kararlılık vurgulanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Tahran zirvesi Türkiye sayesinde önem kazandı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN