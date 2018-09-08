Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 'Türk ekonomisine güveniyoruz'

'Türk ekonomisine güveniyoruz'

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin , “Ekonominin temellerine bakmak lazım. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 11:33
'Türk ekonomisine güveniyoruz'

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin , Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya-Katar Ticaret ve Yatırım Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin özel sektörünün, ihracat başta olmak üzere, çok gelişmiş olduğunu söyledi.

"TÜRK EKONOMİSİNİN TEMELLERİNİN SAĞLAM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Katar'ın uzun zamandır Türkiye'de yatırımcı olduğunun altını çizen Casim Al Sani, "Biz Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ekonomilerde bazen aşağı yukarı hareketler olabilir. Önemli olan ekonominin temelleridir ve bu alana bakmak lazım. Biz Türk ekonomisine güveniyoruz. Bu yüzden de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 15 milyar dolar doğrudan yatırım paketi açıkladı. Biz aynı zamanda yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapıyoruz.Türkiye'de yatırımlarımızı çeşitli sektörlere yapacağız.Türkiye ile Katar uzun yıllardır dost ve dost kalmaya devam edecek." diye konuştu.

"YATIRIMLAR İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Katar Yatırım Kurumu (QIA) üst düzey yöneticisi (CEO) Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Suud Al Sani de Türkiye'ye yönelik yeni yatırımlar için çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, çok yakında yatırımların hangi alanlara yönelik olarak gerçekleştirileceğini ilan edeceklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'Türk ekonomisine güveniyoruz'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN