Uluslararası Ceza Mahkemesi Myanmar’ı soruşturacak

HOLLANDA'DAKI Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili, mahkemenin araştırma başlatma yetkisine sahip olduğu kararını verdi. UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın 700 bin Arakanlı Müslüman'ı Bangladeş'e tehcir ettiği iddiasıyla ilgili araştırma yapılacağı, yeterli delilin toplanması için öngörülen ön araştırmanın makul bir süre içerisinde tamamlanacağı kaydedildi. UCM savcısı, Myanmar'ın UCM'ye üye olmamasına rağmen tehcir iddiası ile ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılması talebinde bulunmuştu.

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