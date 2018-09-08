‘Yalan makinesine bağlansınlar’ önerisi

THE New York Times gazetesine isim vermeden yazdığı makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki çalışma arkadaşlarının, Trump'a karşı direnç göstererek gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri süren ismin kimliği hakkındaki tartışmalar alevlendi. İsimsiz yazar kendisini "üst düzey bir yetkili" şeklinde tanımlarken, Trump'ın yakın çevresi, hatta eşi bile zan altında kalmamak için makalenin yazarı olmadıklarına ilişkin açıklamalar yaptı. Şimdiye kadar Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında bulunduğu 20 üst düzey yetkili "Ben değilim" derken, ABD medyasında yalan makinesi sayesinde yazarın kimliğinin açığa çıkarılabileceği belirtiliyor. Yazarı "korkak" diye tanımlayan Trump ise bu "sahte" iddiaları dile getiren kişinin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Trump ayrıca, bu kişinin kimliğinin Adalet Bakanlığı'nca soruşturulması gerektiğini kaydetti.

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