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40 bin dolarlık çalındı

'nin Philadelphia eyaletinde, çeşitli türlerin sergilendiği bir müzeden yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin , , akrep ve kertenkele kayboldu. Aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanları müze çalışanlarının çaldığı sanılıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 21:42 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 01:49
40 bin dolarlık canlı böcek çalındı

'nin Philadelphia eyaletinde bir müzeden böcek hırsızlığı yapıldı.

40 BİN DOLAR...

LiveScience'ın haberine göre, çeşitli türlerin sergilendiği müzeden yaklaşık 40 bin dolar tutarında 7 bin , , akrep ve kertenkele çalındı.

MÜZE ÇALIŞANLARI MI?

Hırsızlığı, müze çalışanlarının yaptığından şüphelenildiği ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ MÜZELERİ

Müze yetkilileri, aralarında orkide peygamber develeri, dev Afrika kırkayakları, leopar gekoları, altı gözlü kum örümcekleri ve çeşitli tarantula türlerinin yer aldığı böcek ve hayvanların, koleksiyonculara satılacağını tahmin ediyor.

Hırsızların, müze koleksiyonunun yüzde 80'ini çaldığı ve bunun tarihteki en büyük canlı böcek hırsızlığı olabileceği belirtildi.

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