ABD, isyancılarla darbe planı yapmış

The New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan habere göre, Donald Trump yönetimi Venezuela'da darbe planlaması yapmış.

DETAYLARI KONUŞTULAR

Haberde, aynı zamanda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Venezuelalı eski komutanın da yer aldığı gizli görüşmelerde, darbe planına ilişkin birçok konunun konuşulduğu ileri sürüldü.

ABD'DEN SURİYE'NİN GÜNEYİNDE ASKERİ TATBİKAT

"BAŞARISIZ OLURSAK..."

Görüşmelerin bir noktasında ABD yönetiminin, "darbenin başarısız olma" ihtimalini göz önünde bulundurarak gizli darbe görüşmelerine son verdiği iddia edildi.

MADURO YÖNETİMİN HEDEF ALAN KARARLAR

Beyaz Saray yetkilileri konuyla ilgili soruları yanıtlamazken, ABD Dışişleri Bakanlığının son dönemde Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimini hedef alan birçok yaptırım kararı aldığına vurgu yapılıyor.

Trump yönetimi, Devlet Başkanı Maduro'nun 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmasının ardından seçimlerin "hileli" olduğunu savunmuş ve bu ülkeye yeni yaptırımlar getirmişti.