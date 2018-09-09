Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Arnavutluk’ta Erdoğan sevgisi tabelalarda

’ta Erdoğan sevgisi tabelalarda

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Arnavutluk’ta Erdoğan sevgisi tabelalarda

'un turizm şehri Durres'te bir iş adamı kurduğu pizza zincirine "" adını verdi. Başkan Erdoğan'a sempati duyan Kosovalı Arnavutların ve yerli halkın uğrak mekanı haline gelen pizza şubelerinin çalışanlarından Ervis Sahitay, SABAH'a konuştu. Erdoğan hayranı olduğunu belirten Sahitay "Bazı müşterilerimiz, özellikle de yabancı turistler neden bir pizzacının adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu soruyor. Biz de kendilerine kısaca Müslüman olduğu için cevabını veriyoruz. Erdoğan'ı biz Müslümanları'n lideri olarak görüyoruz. O Müslümanlığı koruyor, Arnavutluk'ta bizlere cami olsun, okul olsun hizmetlerde bulunuyor o yüzden de çok seviliyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arnavutluk’ta Erdoğan sevgisi tabelalarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN