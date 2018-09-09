Arnavutluk’ta Erdoğan sevgisi tabelalarda

Arnavutluk'un turizm şehri Durres'te bir iş adamı kurduğu pizza zincirine "Recep Tayyip Erdoğan" adını verdi. Başkan Erdoğan'a sempati duyan Kosovalı Arnavutların ve yerli halkın uğrak mekanı haline gelen pizza şubelerinin çalışanlarından Ervis Sahitay, SABAH'a konuştu. Erdoğan hayranı olduğunu belirten Sahitay "Bazı müşterilerimiz, özellikle de yabancı turistler neden bir pizzacının adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu soruyor. Biz de kendilerine kısaca Müslüman olduğu için cevabını veriyoruz. Erdoğan'ı biz Müslümanları'n lideri olarak görüyoruz. O Müslümanlığı koruyor, Arnavutluk'ta bizlere cami olsun, okul olsun hizmetlerde bulunuyor o yüzden de çok seviliyor" dedi.

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