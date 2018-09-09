İran, Erbil’deki İKDP kampını vurdu

İRAN güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 16 İKDP'li öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında İKDP'nin üst düzey yetkililerinden Mustafa Mevludi'nin de bulunduğu ancak durumunun iyi olduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin Erbil kentindeki merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi. Yerel medyaysa, Erbil'in Koysancak ilçesindeki saldırının kamptaki toplantı sırasında meydana geldiğini duyurdu. Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani yaptığı yazılı açıklamayla İran'ın düzenlediği saldırıyı kınadı.

İDAM ETTİLER

Öte yandan İran'da, devlete karşı silahlı ayaklanma başlatmakla suçlanan "Kürdistan Devrimci ve Emekçi Topluluk Partisi (Komele) üyesi Ramin Hüseyin Penahi ile birlikte Zanyar Muradi ve Lukman Muradi idam edildi.

"BASRA'DAKİ OLAYLAR SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEBİLİR" UYARISI

IRAK'IN güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı 8 Temmuz'dan bu yana devam eden gösterilerde son 24 saat içinde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Giderek alevlenen gösteriler sırasında protestocular İran'ın Basra Başkonsolosluğu'nu da basarak ateşe vermişti. Olaylar sonrasında İran, Irak Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Öte yandan Irak Meclisi, 12 Mayıs genel seçimlerden birinci çıkan Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine Basra'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplandı. Meclis'te konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısı yaptı.?

PJAK ÜSSÜ'NE OPERASYON

İRAN'DA güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a karşı düzenlediği operasyonda 6 terörist öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batısındaki Merivan kırsalında terör örgütü PJAK'a karşı operasyon başlatıldığı belirtildi.

ESAD VE YPG ÇATIŞTI: 18 ÖLÜ

SURIYE'NIN kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü YPG/ PKK ile Esad rejimi güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Haseke'nin Kamışlı ilçesinin bazı noktalarında varlık gösteren Esad rejimine bağlı güçlerle ilçeyi işgal eden YPG/ PKK'lı teröristler arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüştü. Devam eden çatışmalarda 11 rejim askeri ve 7 YPG/PKK'lı terörist öldü. Kaynaklar, çıkan çatışmalara, rejim güçlerinin Haseke- Kamışlı yolu üzerine kurduğu kontrol noktasında Kamışlı'daki gençleri tutuklamasının neden olduğunu aktardı.