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- ilişkilerine destek

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Türkiye-AB ilişkilerine destek

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'ye yaptığı ziyareti değerlendirdi. Maas, gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ile ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duyduğunu belirterek, Türkiye ziyaretin bunun için bir başlangıç olduğunu ifade etti. "Brüksel'de Türkiye'nin üyelik müzakerelerine yeni bir ivme kazandıracak bir niyet var mı?" sorusuna cevap veren Maas, "Ankara'nın AB için önemli bir stratejik partner olduğu tüm üye ülkeler için belirgindir" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye-AB ilişkilerine destek
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