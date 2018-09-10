ABD medyasının en güçlü isimlerinden CBS'in CEO'su Les Moonves cinsel istismar iddiaları sonrası istifa etti

New Yorker gazetesinin Temmuz ayında yer verdiği bir grup iddia sonrası Moonves hakkında soruşturma açılmıştı.

Pazar günü gazete, altı kadının daha Moonves'u cinsel istismarla suçladığı yeni bir makale yayımladı.

Amerikan medyasının en güçlü isimlerinden Moonves ise, "dehşet verici" diye nitelediği iddiaları reddetti.

TACİZE KARŞI "ME TOO" HAREKETİNE PARA YARDIMI

Öte yandan CBS, hem Moonves hem de kurumun, "Me Too" hareketini destekleyen gruplara 20 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Me Too, Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'a yönelik suçlamalarla başlayan ve cinsel taciz ve tecavüze karşı büyük bir başkaldırıya dönüşen hareketin adı.

100 MİLYON DOLARLIK KIDEM TAZMİNATI

CBS'ten yapılan yazılı açıklamada, Moonves'un yerine Joseph Ianniello'nun geçeceği belirtildi.

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Moonves'un yüklü miktardaki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için istifasını verdiğini öne sürdü.

ABD medyasına göre, medya patronunun kıdem tazminatı 100 milyon dolara yakın.

İDDİALAR NASIL BAŞLADI?

İlk olarak iki ay önce altı kadının suçlamaları New Yorker'ın sayfalarına yansıdı.

Bu kadınlar, 1980'li yıllardan 2000'li yılların başlarına kadar uzanan dönemde Moonves'un tacizine uğradıklarını öne sürdü .

Makalenin yazarı Ronan Farrow, Pazar günü TV yöneticisi Phyllis Golden-Gottlieb ve Yazar Jessica Pallingston gibi isimlerin de aralarında olduğu altı farklı kadının daha iddialarına yer veren yeni bir makale yayımladı.

Bu kadınlardan bazıları Moonves'un kendisini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise medya devinin kendi rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Moonves'a tepki gösterdikleri için kariyerinin zora girdiğini söyleyenler de vardı.

Pazar günü yaptığı açıklamada Moonves ise, "Hakkımdaki on yıllar öncesine dayanan gerçek dışı iddialar gerçekten kim olduğumla tutarlı değil" ifadelerini kullandı.

MOONVES NE DEDİ?

Les Moonves, New Yorker'ın makalesindeki istismar iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Moonves ayrıca, "Doğru olan şu: Yaklaşık 25 yıl kadar önce, CBS'e daha gelmemişken bu kadınlardan üçüyle karşılıklı rıza ile birlikte oldum" diye konuştu.

"Gücümü kadınların kariyerinde ilerlemesine engel olmak için kullandığım doğru değil" diyen Moonves, 40 yıllık meslek hayatında "bu kadar rahatsız edici iddialarla" karşılaşmadığını kaydetti.

Moonves'un daha önceki iddialara yanıtı şöyle olmuştu:

"Bazı kadınları geçmişte rahatsız etmiş olabilirim. Bunlar hataydı ve büyük pişmanlık duyuyorum... 'Hayır', 'hayır' demektir."