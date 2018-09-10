Akdamar’da huzur vakti

Van
Gölü'ndeki Akdamar Adası
'nda bulunan Surp Haç Kilisesi
'nde Türkiye Ermenileri Patrikliği'nce 3 yıl aradan sonra yapılan ayin sona erdi. Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın yönettiği ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Kilisedeki yer darlığı nedeniyle vatandaşların gruplar halinde içeri alındığı ayine, yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Van Valisi
ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile diğer ilgililere teşekkür etti. ERMENİLER MEMNUN
Türkiye'deki farklı illerden ve yurtdışından Van'a gelen Ermeni vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle, 3 yıl aradan sonra Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine katılıp, dini vecibelerini yerine getirdi. Ermenistan'dan 40 kişilik grupla Van'a gelen Aşot Mazukyan, yıllar sonra dedelerinin toprağında bulunmaktan ve kilisedeki ayine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yaşadığı duyguları ifade etmekte zorlandığını dile getiren Mazukyan, "6 yıl önce ayine katılmıştım. Yıllar sonra yine gelmekten çok mutluyum. Ancak 3 yıl yapılmaması bizi üzmüştü. Biz burada daha çok ayin yapılmasını istiyoruz. Bize bu imkanların sağlanmasından dolayı çok mutluyuz" diye konuştu. 'TERÖR TAMAMEN BİTTİ'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini, huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz" dedi. ORTODOKS DÜNYASINDA UKRAYNA DEPREMİ
Hırıstıyan Ortodoks dünyası, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya'dan bağımsız olma girişimi ve Fener Rum Patrikliği'nin buna destek olması nedeniyle yakın tarihinin en çalkantılı dönemini yaşıyor. Rus basınına göre ilişkiler kopma noktasına geldi. Rusya Ortodoks Kilisesi
Sözcüsü, çözüm yolunda diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalarak tükendiğini belirterek Fener Rum Patriği Bartholomeos'u suçladı. Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill 31 Ağustos'ta İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'la bir araya gelmişti. "Zirve başarısızlıkla sonuçlandı" haberi gazetelere yansımıştı. Rus basınına göre kriz bu görüşmede patlak verdi.