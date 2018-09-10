Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Başkanlığı tarafından müftülere yönelik hazırlanan kararname taslağına ilişkin, "Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Sözcü Aksoy, Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığı için yetkilerin kullanımını "ihtiyari" hale getiren yasal düzenlemeye ilişkin kararname taslağı hakkında bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, açıklamasında, danışma kurulu başta olmak üzere azınlık kurumlarının, söz konusu kararname taslağına ilişkin Batı Trakyalı soydaşların görüşlerini ortaya koyduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"MÜFTÜLÜK KURUMUNUN ÖZERK YAPISININ ORTADAN KALDIRILMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR"

"Batı Trakyalı soydaşlarımız, kararname taslağının, müftülük kurumunun uluslararası anlaşmalarda ortaya konan özerk yapısını ortadan kaldırmasından endişe duymaktadır. Soydaşlarımız, azınlığın dini ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken müftülük kurumu ile ilgili bu düzenlemenin, azınlığın görüş ve talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesini beklemektedir."

Batı Trakya Türk azınlığının endişelerinin, Türkiye tarafından paylaşıldığına işaret eden Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığının seçilmiş müftülerini tanımayan Yunanistan'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

KARARNAME TASLAĞI

Yunanistan Parlamentosunda 9 Mart'ta onaylanan müftülüklerin yetkileri ve idari yapılanmasına yönelik kanun kapsamında hazırlanan cumhurbaşkanlığı kararname tasarısı, istişare edilmek üzere kısa bir süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Kararname tasarısına göre müftülerin yetkisindeki evlenme, boşanma ve aile hukukuyla ilgili usul ve esaslar değiştirilmek isteniyor.

Tasarının istişare süresi 30 Eylül'de sona erecek.