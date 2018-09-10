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'ın askerlerine füzeli saldırı

'nin ilindeki askeri muhalifler, rejimine bağlı savaş uçaklarının il genelinde düzenlediği hava saldırılarına karşılık olarak rejime ait askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 01:44
Esad'ın askerlerine füzeli saldırı

rejiminin savaş uçaklarının ve Hama illerindeki hava saldırılarına misilleme olarak muhalifler tarafından rejimin denetimindeki askeri noktalara füze saldırısı düzenlendi.

Şimdi hedefte neden İdlib var?

HAMA'DAKİ TANK ÜSSÜ VURULDU

Özgür Ordusu () bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Rejimin il genelinde yaşayan sivilleri hedef almasına karşılık olarak Hama ilindeki tanklar okulu üssüne Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirdik." ifadesi yer aldı.

Esad rejimi, ay başından bu yana il genelinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini ve iki hastaneyi vururken saldırılarda 29 sivil yaşamını yitirmiş, 58 sivil de yaralanmıştı.

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Esad'ın askerlerine füzeli saldırı
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