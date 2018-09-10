Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "İsimsiz makale" ABD'yi sarstı

"İsimsiz makale" 'yi sarstı

Başkan Yardımcısı , ABD Başkanı Donald 'ı hedef alan () gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığından kesin olarak emin olduğunu belirtti. Amerikan CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 01:47
İsimsiz makale ABD'yi sarstı

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP GÖREVDEN ALINSIN" TARTIŞMASI HİÇ OLMAMIŞ

Öte yandan Pence, 'deki isimsiz makalede 'ın görevden alınıp alınmamasının 'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

Trump yönetiminde 'direniş': Üst düzey yetkili New York Times'a yazdı

"YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRERİM"

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

NEW YORK TİMES'TAN TRUMP'A UYARI: ŞİDDETİN ÖNÜNÜ AÇAR!

TRUMP'I KIZDIRAN MAKALE

'de NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından Beyaz Saray'da bu yazının kim tarafından yazılmış olabileceği tartışılırken, Başkan Yardımcısı , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştirmiş ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"İsimsiz makale" ABD'yi sarstı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN