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'daki de ölü sayısı yükseldi

Ölü sayısı 40'a yükseldi, yaklaşık 2 bin 700 bin kişi barınaklarda kalıyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 11:41
Japonya'daki depremde ölü sayısı yükseldi
Ölü sayısı 40'a yükseldi, yaklaşık 2 bin 700 bin kişi barınaklarda kalıyor 'nın kuzeyindeki 'nda geçen perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki de ölenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Kyodo ajansının haberine göre, son olarak Atsuma kentinde 77 yaşındaki bir erkeğin cesedinin bulunmasıyla depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 40'a çıktı.

Depremde kaybolanların olduğu belirtilmesine rağmen yerel yönetimin arama kurtarma çalışmalarına son verdiği açıklanırken, yaklaşık 2 bin 700 kişinin barınaklarda kaldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Depremin yol açtığı heyelanlar, Atsuma'da çok sayıda evin toprak altında kalmasına neden olmuştu. Hokkaido Adası genelinde de 8 bin haneye hala elektrik verilemediği ifade ediliyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, depremin vurduğu adadaki en büyük kent olan Sapporo'yu ziyaret ederek afet çalışmalarını yerinde incelemişti.

Geçen perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem Hakkaido Adası'nda hayatı felç etmişti. 5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

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Japonya'daki depremde ölü sayısı yükseldi
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