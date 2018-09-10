Ölen oğulun spermiyle torun sahibi oldular

İngiltere
basınına yansıyan haberlere göre, ABD
'de yaşayan zengin bir İngiliz çift, tek çocuklarının motosiklet kazasında yaşamını yitirmesinin ardından çocuklarının spermini alıp ABD'ye götürdü ve tüp bebek yöntemi ve taşıyıcı anne
sayesinde torun sahibi oldu. İsmi açıklanmayan fakat 50'li yaşlarda olduğu belirtilen çiftin tek mirasçısı ve torununun ise 3 yaşında olduğu kaydedildi. Çiftin, hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan 26 yaşındaki çocuklarının spermini 72 saat içinde alıp dondurarak işlemlere başladığı öğrenildi.