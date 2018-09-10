Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ölen oğulun spermiyle torun sahibi oldular

Ölen oğulun spermiyle torun sahibi oldular

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
Ölen oğulun spermiyle torun sahibi oldular
basınına yansıyan haberlere göre, 'de yaşayan zengin bir İngiliz çift, tek çocuklarının motosiklet kazasında yaşamını yitirmesinin ardından çocuklarının spermini alıp ABD'ye götürdü ve tüp bebek yöntemi ve sayesinde torun sahibi oldu. İsmi açıklanmayan fakat 50'li yaşlarda olduğu belirtilen çiftin tek mirasçısı ve torununun ise 3 yaşında olduğu kaydedildi. Çiftin, hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan 26 yaşındaki çocuklarının spermini 72 saat içinde alıp dondurarak işlemlere başladığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölen oğulun spermiyle torun sahibi oldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN