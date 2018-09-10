Son dakika: ABD'den skandal adım! Kapatma kararı aldı...

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki FKÖ ofisinin kapatılması kararını doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı" ifadesine yer verildi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararından duydukları üzüntüyü dile getiren Mahmud, "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti İsrail'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır." ifadelerini kullandı.