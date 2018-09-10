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Suudi prensesi 'te soyuldu

kraliyet ailesinden bir prensesin 'teki lüks bir otelde 800 bin avro değerindeki mücevheri çalındı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 17:41
Suudi prensesi Paris'te soyuldu
kraliyet ailesinden bir prensesin 'teki lüks bir otelde 800 bin avro değerindeki mücevheri çalındı

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir prensesin Paris'te lüks bir otelde 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığı ortaya çıktı. France Bleu'de yer alan habere göre, hırsızlık olayı cuma günü yaşandı.

Haberde, başkent Paris'in Vendome Meydanı'nda bulunan lüks bir otelde konaklayan ismi açıklanmayan prensesin, 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığını fark ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

ODADA HERHANGİ BİR KAPININ ZORLANMA İZİNE RASTLANMADI

Mücevherin kasa gibi korumalı bir yerde muhafaza edilmediği bilgisine yer verilen haberde, odada herhangi bir kapının zorlanması gibi izlere rastlanmadığı da aktarıldı.

Aynı otelde bulunan mücevher mağazasında bu yılın ocak ayında gerçekleşen baltalı soygunda 4 milyon avro değerinde takı çalınmıştı. Maskeli 5 kişinin yaptığı soygundan kısa süre sonra hırsızlardan üçü yakalanmıştı.

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Suudi prensesi Paris'te soyuldu
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