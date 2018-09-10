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/’dan sokağa çıkma yasağı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Terör örgütü / , Suriye'de işgal ettiği ili genelinde son günlerde örgüt karşıtı yükselen sesleri bastırmak ve kentteki işgalini pekiştirmek için "sokağa çıkma yasağı"na başvurdu. Rakka'daki yerel kaynaklardan bilgiye göre, YPG/PKK, bu kapsamda sivillerin Rakka il merkezine giriş ve çıkışlarını engellerken, kent merkezini ikiye ayıran Fırat Nehri'nin bir kıyısından diğerine geçmeyi de yasakladı. İşgal ettiği bölgelerdeki sivilleri baskı yöntemleri ile yıldırmaya çalışan örgüt, 3 gündür sivillerin camilere gitmelerine izin vermiyor.
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YPG/PKK’dan sokağa çıkma yasağı
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