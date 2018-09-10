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alıkoyduğu 2 Türk askeri iade etti

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
TÜRKİYE- sınırında dün devriye görevi yapan 5 askerden 2'si, yanlışlıkla sınırı geçtikleri gerekçe gösterilerek Yunan askerlerince alıkonuldu. İki ülke savunma bakanlıkları arasındaki görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından 2 asker Türkiye'ye iade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyelerince saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Personelimiz Yunan makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir." Olayı doğrulayan Yunanistan 'nın ise medyadaki "çatışma" iddialarını yalanladığı, "Büyütülmemesi gereken bir olay" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
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Yunanistan alıkoyduğu 2 Türk askeri iade etti
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