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1 milyon Katalan sokaklara döküldü

’nın şehrinde yaklaşık 1 milyon Katalan, Katalonya Milli Bayramı “’yı” kutlamak için meydanları doldurdu

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 22:53
1 milyon Katalan sokaklara döküldü
Katalonya Başkanı Quim Torra, bu yılki gününü tarihsel olarak nitelendirilmişti. Torra bugünkü konuşmasında özgürlük istediklerini açıkladı. 'nın meydanlarına toplanan Katalanlar ise bağımsızlık sloganları ve marşları okuyup söyledi.

Şehrin en geniş caddesi Diagonal'de 6 buçuk kilometre sıra olan insanlar üzerinde "Katalan Cumhuriyeti" yazan tişörtler giydi. Etkinliklerin organizatörleri 460 bin insanın mitinge kayıtlı olarak katıldığını açıklarken polisi geçen yıl olduğu gibi 1 milyon insanın etkinliklere katıldığını açıkladı.
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1 milyon Katalan sokaklara döküldü
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