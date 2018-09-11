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‘Bu taşı gördüysen ağlamaya başla’

Çekya’da Elbe Nehri’nin derinliği kuraklık yüzünden 90 santime düştü. Halkın gelecek nesillere uyarı olarak nehir tabanına bıraktığı “” ortaya çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
‘Bu taşı gördüysen ağlamaya başla’
Avrupa'da bu yaz etkisini gösteren sıcak hava dalgası ve yağışsız geçen günler, Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden birinde yüzyıllar öncesinden gelen mesajların bulunduğu kayaları ortaya çıkardı. Çekya ve Almanya'da akan Elbe Nehri'nin suları çekilince, en eskisi 1616'ya ait olan uyarı mesajları da net bir biçimde görülür oldu.
Çekya'nın Decin kentinde, 1904'te Franz Mayer isimli bir bölge sakininin yazdığı "Eğer beni görebiliyorsan ağlamaya başla" ifadeleri, kuraklığın yüz yıl önce de Elbe Nehri kıyısında yaşayan halkı perişan ettiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, "" adı verilen 20 kadar kayada bulunan işaretlerin en eskisinin 1616'ya ait olduğunu tespit ederken, bu yazıları "Bölge halkının gelecek nesillere aktardığı bir kuraklık uyarısı" olarak yorumladı.
Decin Müzesi Müdürü, nehrin 3 metre derinliği olduğunu fakat bu yaz 90 santimetreye düşerek "Beni görürsen ağlamaya başla" mesajının yazıldığı 1904 yılının bile gerisinde kaldığını aktardı.
Elbe'de 90'lı yıllarda beş milyon ton ürünün taşındığını aktaran uzmanlar Decin gibi taşımacılıkla geçinen kentlerin, nehrin sularının çekilmesi nedeniyle ekonomik sıkıntıya girdiğini belirtti.
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‘Bu taşı gördüysen ağlamaya başla’
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