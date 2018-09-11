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" davası, görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, " davası; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya. ’nin hedefi, mülteciler konusunu sorgulanır hale getirerek, Filistinli mültecilerin eve dönüş hakkını ortadan kaldırmaktır" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 18:54
Filistin davası, görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya

Birliğin 'ın başkenti Kahire'deki merkezinde gerçekleştirilen 150'nci Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Ebu Gayt, 'nin davasını hedef alarak saldırdığını ve Arap ülkelerinin zorlu yıllarının devam ettiğini söyledi.

Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan konuşmasında Ebu Gayt, Suriye ve gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde durumun daha da zorlaştığına değinerek, "bütün bunlara rağmen zafer ve kararlılık konusundaki irademizi kaybetmedik." dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri, şunları kaydetti:

"Filistin davası; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya. ABD'nin hedefi mülteciler konusunu sorgulanır hale getirerek, Filistinli mültecilerin eve dönüş hakkını ortadan kaldırmaktır. Amerikan yönetiminin, büyükelçiliğini 2018 yılı Mayıs ayında 'den 'e taşıması, Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) mali yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı, söylediklerimin kanıtıdır.

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Filistinlileri yalnız bırakmak isteyenler başarılı olamayacak ve sadece kendileri yalnız kalacaklardır. Arap ülkelerinin mülteciler konusundaki tutumu açıktır. Müzakere konularının birer birer içinin boşaltılması girişimlerini reddediyoruz."

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"KUDÜS'ÜN TARİHİ KONUMUNA MÜDAHALEYE İZİN VERMEYİZ"

Toplantıda söz alan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de Filistin davasının en öncelikli konular arasında yer aldığını, Kudüs'ün tarihi konumuna dokunulmasına izin vermeyeceklerini ve UNRWA'ya destek ile ilgili çabaların arkasında olduklarını söyledi.

Konuşmasında 'ın bölgedeki müdahaleleri konusuna da değinen Cubeyr, İran'ın Yemen'e müdahalesini "terör" olarak nitelendirdi.

Arap Birliği, bugün, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları durdurması başta olmak üzere, ABD'nin FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararı, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ün durumu gibi farklı konuları değerlendiriyor.

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede de UNRWA ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının görüşmesinde, 5 milyon civarındaki Filistinli mülteciye insani yardım sağlayan UNRWA'nın içinde bulunduğu mali krizin değerlendirildiği ve örgüte mali kaynak sağlanması konusundaki uluslararası girişimlerin desteklenmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Arap Birliği, bugün sabah saatlerinde, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararını kınamış, Amerikan yönetiminin son dönemde almış olduğu kararları, "Filistin davasını tasfiye etmek ve içini boşaltmak hedefiyle atılmış adımlar" olarak nitelendirmişti.

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