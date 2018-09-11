İsveç’te aşırı sağcılar zirvede

İsveç
'te pazar günü yapılan seçimlerde parlamentoda hiçbir parti çoğunluk sağlayamadı. Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin oy oranı da merkez sağdaki dört partinin ittifakı olan İttifak'ın oy oranı da yüzde 40 civarında gözüküyor. Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı İsveçli Demokratlar ise yüzde 17.6 ile 63 sandalye sahibi olarak parlamentoda en büyük kazanımını kaydeden parti oldu. İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını ve göçün dondurulmasını isteyen partisinin, hükümet kurma müzakerelerinde belirleyici bir rol oynayabileceğini söyledi.