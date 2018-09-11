‘Kralın kardeşi gönüllü sürgün istiyor’

Suudı Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in üvey kardeşlerinden Prens Ahmed bin Abdülaziz'in, İngiltere'de gönüllü sürgün hayatı süreceği iddia edildi. Middle East Eye adlı haber portalının Prens Ahmed'e yakın kaynaklara dayandırdığı istihbaratına göre Prens Ahmed, Kral olan ağabeyine açıktan isyan bayrağı açan ilk isim olacak ve hayatını Londra'da sürdürmeye devam edecek. Söz konusu iddia, Prens Ahmed'in Londra'daki evinin önünde yaşanan protesto gösterisinin hemen ardından gün yüzüne çıktı. Suudi Arabistan
önderliğindeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarını eleştiren ve Suud ailesine lanet okuyan grup ile konuşan Prens Ahmed "Niçin tüm Suud ailesini bu işe katıyorsunuz. Bu operasyonlardan, ailenin belli bir kesimi sorumludur. Başkalarını karıştırmayın" ifadelerini kullanmış, protestocuların "Sorumlular kim?" sorusuna "Kral ve Veliaht Prens
ve diğer devlet görevlileri" yanıtını vermişti. Middle East Eye sitesine göre Prens Ahmed, ülkeyi fiili olarak yöneten Veliaht Prens'i hedef alan sözlerinin arkasında durdu.