100’den fazla göçmen boğuldu

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), bu insanların Libya'da karaya çıkarılmasından bu yana onlara acil tıbbi yardım sağlıyor.

MSF çalışanları, 1 Eylül Cumartesi günü sabah erken saatlerde iki şişme bot Libya sahillerinden denize açıldığını ve botların her birinde 160'tan fazla insanın olduğunu açıkladı.

Botta bulunan insanların Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya, Cezayir ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden geldiği bildirildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Botlardan birinden kurtulan bir kişi, yaşananları şöyle anlattı:

"İlk bot motor arızası yüzünden durdu, bizim olduğumuz botsa yola devam etti ve öğlen saat 1 civarında sönmeye başladı. Botta 160 yetişkin, 20 de çocuk vardı. Telefonun verdiği konuma göre o sırada Malta kıyılarından çok uzak değildik. Bu arada insanlar denize düşmeye başladılar. İtalya Sahil Güvenliği bize yardım göndereceğini söyledi. Ama bot artık batıyordu. Yüzme bilmiyorduk, çok az kişide can yeleği vardı. Botun su yüzeyinde kalan muşambasına tutunabilenler sağ kaldı. Kurtarma ekipleri daha sonra hava yoluyla gelip bize cankurtaran salı attılar ama o sırada herkes suyun içindeydi artık bot alabora olup batmıştı. Birkaç saat sonra yine hava yolundan başka bir kurtarma ekibi daha geldi, onlar da cankurtaran salı atıp gitti. Bizim botumuzdan sadece 55 kişi hayatta kaldı. Çocuklar öldü. 17 aylık ikizler vardı, anneleri ve babalarıyla birlikte boğuldular. Libya Sahil Güvenliği de geldi, önce batan bottan hayatta kalanları kurtardılar sonra da öteki bota gittiler. Hepimizi alıp buraya getirdiler."

Öte yandan, denizden kurtarılanların karaya ulaştırıldıktan sonra Libya makamlarının kontrolü altındaki bir gözaltı merkezine nakledildiği aktarıldı.