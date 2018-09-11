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'da Hicri yeni yıl etkinliği

işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan , nın ihya edilmesi için gelen Müslümanlarla doldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 16:42
Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği

Filistinli Müslümanlar, Hicri 1440 yılının gelişini 'da gerçekleştirdikleri etkinlikle kutladı. işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, nın ihya edilmesi için gelen Müslümanlarla doldu.

Hicri yılbaşı münasebetiyle, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen etkinliğe, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip başta olmak üzere ulema ve Filistinli Müslümanlar katıldı.

ÖĞLEN NAMAZININ ARDINDAN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Mescid-i Aksa külliyesi içindeki Kıble Mescidinde kılınan öğlen namazının ardından, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Hicret'in önemine ilişkin yaptığı konuşmada, yeni Hicri yılın Kudüs ve Filistin'in işgalinin sona erişine vesile olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Hazreti Muhammed'in hayatı, Mekke'den Medine'ye gelişi ile hicret hakkında konuşmaların yapıldığı ve çeşitli ilahilerin okunduğu etkinlik tatlı ikramıyla sona erdi.

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Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği
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