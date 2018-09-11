Mescid-i Aksa'da Hicri yeni yıl etkinliği

Filistinli Müslümanlar, Hicri 1440 yılının gelişini Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdikleri etkinlikle kutladı. İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Hicri yılbaşının ihya edilmesi için gelen Müslümanlarla doldu.

Hicri yılbaşı münasebetiyle, Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen etkinliğe, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ile Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatip başta olmak üzere ulema ve Filistinli Müslümanlar katıldı.

ÖĞLEN NAMAZININ ARDINDAN KUR'AN-I KERİM OKUNDU

Mescid-i Aksa külliyesi içindeki Kıble Mescidinde kılınan öğlen namazının ardından, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Hicret'in önemine ilişkin yaptığı konuşmada, yeni Hicri yılın Kudüs ve Filistin'in işgalinin sona erişine vesile olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Hazreti Muhammed'in hayatı, Mekke'den Medine'ye gelişi ile hicret hakkında konuşmaların yapıldığı ve çeşitli ilahilerin okunduğu etkinlik tatlı ikramıyla sona erdi.